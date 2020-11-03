شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح "فرصة عمر" أغنية الإعلان الخيرى لحملة مجدى يعقوب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم تامر حسنى أغنية جديدة بعنوان "فرصة عمر" كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع فهد، إهداءً منه للإعلان الخيري للحملة الجديدة للدكتور مجدى يعقوب، حيث كتب تامر على صفحته بموقع "فيس بوك": "لكل أطفالنا الملايكة أصحاب عمليات القلب المفتوح.. فخور باختياري عشان أكون صوت الحملة الجديدة للدكتور العظيم مجدي يعقوب".

وأضاف تامر: "فخور أنى أوصّل من خلال صوتي الفكر النفسي الراقي اللي الدكتور مجدي عايز يقوله لكل طفل يحمل علامة خياطة عملية القلب المفتوح، إن العلامة دي متزعلكش بالعكس دي بعد ربنا بقت سبب في أنك تعيش، علامه لازم تحبها و تعرف ان ربنا جعلها سبب عشان تكبر وتحقق أحلامك وتبني مستقبل جميل وتخلف أولاد يكونوا فخورين بيك، انتظروا (فرصة عُمر) الإعلان الجديد الخيري لمركز مجدي يعقوب العالمي.

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وطرح تامر حسني مؤخراً أغنية "بألف سلامة" ثالث أغانى ألبومه الجديد "خليك فولازى"، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع يحيي يوسف، وذلك بعدما طرح من قبل أغنيتين "مبطلناش إحساس"، "فجاة افترقنا" وحققت الأغانى نجاحاً كبيراً على يوتيوب ومنصات الأغانى.

من ناحية أخرى سبق وأجّل النجم تامر حسنى حفل إطلاق ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، الذى كان من المفترض إقامته في الجونة، إلا أنه قرر تأجيله، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل في القاهرة قريباً، خاصة أن تامر مشغول حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة والنهائية على الألبوم الذى يعد من أقوى الألبومات التى قدمها خلال السنوات الماضية.