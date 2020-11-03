شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك يعترف بسرقة الأشياء الصغيرة فى لقاء تلفزيونى من 3 سنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثارت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية حول الفنان الشاب أحمد مالك، بعدما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، التقط من خلال كاميرا مراقبة بإحدى محطات البنزين مصحوبًا باتهامه بسرقة عبوة واقيات ذكرية، الأمر الذى نفاه الفنان تمامًا، وشدد على امتلاكه فاتورة الشراء، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه مروجى مقطع الفيديو.

ومع انتشار مقطع الفيديو بشكل واسع، برز اسم الفنان أحمد مالك، بين الأكثر تداولًا على تريندات جوجل وتويتر، كما أعيد نشر مقطع فيديو قديم لظهور أحمد مالك، ضيفًا فى إحدى حلقات أبلة فاهيتا فى برنامج "لايف من الدوبلكس"، خلال موسم عام 2017، والذى يعترف فيه "مالك" بأنه يسرق الأشياء البسيطة أثناء خروجاته مع أصدقائه مثل "الطفايات" و"الشباشب" من الفنادق، وغيرها من الممتلكات الصغيرة.

وعندما سألت أبلة فاهيتا، أحمد مالك حول الحقيقة التى كشفتها إحدى صديقاته عنه، حيث قالت الأبلة، "الحقيقة الخامسة من سوزان صاحبتك.. "مالك كل مرة بنخرج فيها لازم يقلب حاجة من المكان اللى احنا فيه"، فرد مالك" بقلب يعنى بس.. بحب أخد الحاجات البسيطة زى الحاجات اللى بيتحط عليها الكوبايات، ومحدش يحس بيها كده وتبقى عندك".

وسألته أبلة فاهيتا، "إيه أكتر حاجة سرقتها غريبة؟"، فقال أحمد مالك، "الطفايات"، واستطردت الأبلة، "وشباشب الأوتيل والحاجات دى"، فرد مالك: "دا أكيد".

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وكان قد كتب مالك، عبر حسابه على فيس بوك، "فى فيديو غريب نزل ليا وأنا بشترى منتج من إحدى البنزينات فى القاهرة، وبعدما دفعت المنتج تم انتشاره على الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج"، وتابع، "محاولة مخجلة للتشهير بيا، وأنا معايا فاتورة الدفع، وسأرد بالقانون على هذا التصرف الغريب المخجل، وتم تصويرى بدون إذنى وتركيب صوتا على الفيديو ليحول فعل طبيعى الى فعل مشبوه أنا فى غاية الحزن وعدم الإدراك، ليه فى محاولة من أحد الأشخاص أنه يأذى شخص بهذا الفعل القاسى الغريب وأرجوا من الجميع أن لا يصدقوا أى شىء يشوفوه".

واختتم أحمد مالك، حديثه: "هقدم بلاغ تشهير على هذه الموقعة الغريبة والمهينة وإلى أى شخص له تواجد إعلامى أتمنى نكون واخدين بالنا لأن تحويل أى موقف ضدك بيكون سهل جدا، وأتمنى أكون عند ثقتكم وأتمنى أن لا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم ليا سأظل أعطى مهنتى كل ما لدى، وأحاول أن لا أستسلم لهجوم ظالم شكرا وأتمنى مكنش طولت عليكم".