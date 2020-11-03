شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يشارك كضيف شرف في فيلم "ثانية واحدة" مع دينا الشربينى وخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أحمد الفيشاوى، كضيف شرف فى فيلم "ثانية واحدة" بطولة مصطف خاطر ودينا الشربينى، المقرر طرحه في دور العرض السينمائى الفترة المقبلة، من إخراج أكرم فريد، ونشر مصطفى خاطر مقطع فيديو يوضح حقيقة مشاركة الفيشاوى، حيث ظهر الفيشاوى في بروفات الترابيزة مع خاطر والمنتج محمد السبكى بطريقة كوميدية.

يشار إلى أن أحمد الفيشاوى، يستعد لتصوير أغنيته الجديدة "نمبر 2" المقرر إطلاق عرضها الفترة المقبلة، حيث سيصورها على طريقة الفيديو كليب، خاصة أن الأغنية تتناول الرقم الأول في حياة كل إنسان.

كما ينتظر الفيشاوى عرض فيلمه الجديد "30 مارس"، مع النجوم خالد الصاوى ودينا الشربينى، المقرر طرحه بدرو العرض السينمائى الفترة المقبلة، من تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى.

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فيلم "ثانية واحدة" بطولة مصطفى خاطر، دينا الشربينى، محمود حميدة، سوسن بدر، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أكرم فريد.