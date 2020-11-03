شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدورة المقبلة من مهرجان بالم سبرينجز 2021 بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منظمو مهرجان بالم سبرينجز السينمائي عن إلغاء الدورة المقبلة المقرر عقدها في 2021 بالفترة من 25 فبراير وحتي 8 مارس وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا .

وقال المهرجان في بيان نقله موقع هوليوود ريبورتر، إن هذا الإجراء لضمان صحة وسلامة موظفي وضيوف المهرجان والمتطوعين والشركاء.

وكان مهرجان بالم سبرنجز السينمائى الدولى، انطلق هذا العام، بمشاركة قطاع كبير من الفنانين العالميين، واستمر حتى يوم 13 يناير، وشهد المهرجان تكريم الممثل والمغنى الأمريكى جيمى فوكس فى حفل توزيع جوائز مهرجان الأفلام، فى مركز "بالم سبرينجز" للمؤتمرات، ومن بين الفائزين بجائزة المهرجان الممثل تيموثى شالاميت، وبراين كرانستون، ومن أبرز الحضور، الممثل الأمريكى خواكين فونيكس، والنجمة تشارليز ثيرون، والمطربة العالمية جينفر لوبيز، والممثلة سلمى حايك.

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يذكر أن فيروس كورونا أثر بشكل كبير علي المهرجانات العالمية وصناعة السينما ودور العرض حيث تم إغلاق معظم دور السينما في أيرلندا بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا ، في حين أن سلسلة سينما Cineworld / Picturehouse بأكملها لا تزال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب عدم وجود أفلام ضخمة.