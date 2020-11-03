شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يودع منتج معظم ألبوماته هاني ثابت بكلمات باكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع الكينج محمد منير صديقة رجل الأعمال الراحل، هانى ثابت صاحب احدى شركات للإنتاج الغنائي والموسيقي الكبرى في فترة السبعينات والثمانينات حيث توفى يوم السبت الماضى، بعدما تعاون مع منير في 6 ألبومات كاملة، حيث كتب "الكينج" عبر صفحاته علي مواقع التواصل فيس بوك وتويتر كلمات لرثاء صديقه.

وقال منير في رسالته: "في كنسية قصر الدوبارة بجارن سيتي سأودع صديق العمر وشقيقي هاني البير ثابت إلي مثواه الأخير..هل تعرف يا هاني كيف سأفقدك سأظل حتي لقاءنا أتذكرك واذكرك..بيننا عمر جميل وقدمنا معا أغاني خالدة لمصرنا التي نعشقها.

وأنتج الراحل هانى ثابت 6 ألبومات هم "علموني عنيكي" عام 1977، و"بنتولد" عام 1978، و"شبابيك" عام 1981 وحقق أعلي مبيعات في مصر، و"أتكلمي" عام 1983، و"بريء" عام 1986، و"وسط الدايرة" عام 1987.

Advertisements

كما أنتج أول 5 ألبومات للفنان حميد الشاعرى منها عيونها 1988 إلى جنة 1988، بالإضافة إلى أول 4 البومات للفنان علاء عبد الخالق أبرزها مرسال 1985 وانتهاءً بـ راجعلك 1990، وأول 3 ألبومات للفنان إيهاب توفيق أكمنى 1990 إلى رسمتك 1992، أيضًا أول 5 ألبومات للفنان مصطفى قمر وصاف 1991 إلى لمن يهمه الأمر 1996.

وأول 6 ألبومات للفنان حكيم نظرة 1991 إلى ياهوووه 2000، مجموعة 8 البومات للمطربة حنان بنوته 1986 إلى أنا قد كلامى 1996، كوكتيلات لقاء النجوم من عام 1990 (3 اجزاء).