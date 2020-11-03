شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تحذر أصدقاءها من طريق الغردقة: ربنا نجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة هالة صدقي صورة لها من خلال حسابها الشخصي على “إنستجرام”، علقت عليها قائلة: "مساءكم كله خير والحمد لله ربنا نجانا من الطريق بأعجوبة، مجرد فرق التوقيت الحمد لله".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت بياناً تحذر فيه النجوم العائدين بسياراتهم من الجونة من سوء الأحوال الجوية واحتمالات حدوث سيول قد تؤدي إلى غلق بعض الطرق.

كانت الفنانة الكبيرة هالة صدقى قد حضرت على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، وداعبت المصورين قائلة: "عارفين لو طلعتوني تخينة".

Advertisements

يذكر أن الفنانة هالة صدقى قد شاركت جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة مع كوكبة من النجوم وهم حسين فهمى ويسرا وإلهام شاهين ولبلبة وبوسى والإعلامية بوسى شلبى، وكتبت هالة على الصورة قائلة: "أحلى صحبة زملائى عشرة عمرى وحبايبى".

وظهرت النجمة يسرا فى الصورة التى نشرتها هالة صدقى عابسة الوجه على عكس الجميع الذين يبتسمون، ليدخل عدد من المتابعين يتسألون لماذا يسرا غاضبة ومنزعجة، لتكتب إحدى المتابعات يسرا زعلانه ليه، لترد عليها هالة صدقى قائلة: "مش زعلانة خالص"، وكتبت متابعة أخرى كأنها مجبورة على الصورة، لتوضح هالة، قائلة: "لا خالص بس الصورة أقل من لحظة فممكن التعبير يختلف".يسرا وهالة صدقى ظهرا مؤخرًا في حفل زفاف أمير شاهين شقيق النجمة إلهام شاهين الذى حضره كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على حفل الخطوبة وسط حضور عدد كبير من أصدقائهم من داخل الوسط الفني وخارجه.

والفنانة هالة صدقى واحدة من أكثر الفنانات نشاطاً على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث اعتادت على التفاعل مع متابعيها من آن لآخر بمشاركتهم صورها وفيديوهات لكيفية استمتاعها بأجازتها .