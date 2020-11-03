شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب الراب "ويجز" يعلن إصابته بفيروس كورونا ويطالب المخالطين بإجراء فحوصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المغنى ويجز، عن إصابته بفيروس كورونا، خلال تواجده في مدينة الجونة، مُطالبًا أصدقاءه الذين التقى بهم طوال الأيام الماضية، بضرورة إجراء التحاليل الطبية للتأكد من سلامتهم، خاصة أنه خالط الكثير منهم الأيام الماضية، وكتب "ويجز" عبر حسابه الشخصى على "انستجرام" بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام: يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".

يذكر أنّ ويجز قدم الأغنية الدعائية لفيلم "الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة، كما قدم مؤخرًا مع المطرب الشعبي حسن شاكوش في أغنية "سالكة".