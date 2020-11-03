شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير حكاية "لازم أعيش" بمسلسل "إلا أنا" لـ جميلة عوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أسرة حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" من تصوير أخرمشاهد العمل أمس الاثنين، بطولة جميلة عوض وأحمد خالد صالح ونجلاء بدر، من تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج مريم أحمدى.

مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، وتم عرض 5 حكايات هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور مقررالبدء فى تصويرها بعد يومين.

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العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

وكانت جميلة عوض كشفت أنها تلقت رسائل كثيرة من مصابات كثر أصبن بمرض البهاق، قائلة: "جالي رسايل كتيرة من مصابات بالبهاق وقالولي نفس المشاعر اللى بنحس بيها لما بنبص في المراية"، مضيفة: "الميكب كان تحدي صعب كان يومياً يستغرق سبع ساعات لحنكة الدور وده دور طارق مصطفى والميكب كان صعب جداً لأني بمثل دور فتاة مصابة بالبهاق فطول وقت الإعداد للميكب كان حد ماسك إيدي وحد ماسك وشي عشان يعمله كويس".