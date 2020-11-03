شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى يغنى "لقيت الطبطبة" في فرح درة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان شريف رمزى بفيديو من فرح الفنانة درة وهو يغنى أغنية "لقيت الطبطبة" وعلق قائلاً: في معلومة مهمة حابب أقولها ناس قليلة أوى اللى عارفينها إنى خلاص هحترف الغناء.
وكان الفنان شريف رمزى أول الحاضرين أمس في حفل زفاف النجمة التونسية درة على المهندس المعمارى هانى سعد، وكان بصحبة زوجته الفنانة ريهام أيمن، منذ اللحظات الأولى لتهنئة العروسين ومشاركتهما لحظات زفافهما.
واحتفلت درة، أمس بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وتطل درة بفستان جذاب، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.
وشاركت الفنانة درة جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".
كانت هذه تفاصيل خبر شريف رمزى يغنى "لقيت الطبطبة" في فرح درة .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.