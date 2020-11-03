شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحلقة الأولى .. مى عز الدين تتصدر مؤشرات البحث على جوجل بـ "خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم الفنانة مي عز الدين مؤشرات البحث بموقع "جوجل"، وذلك عقب عرض الحلقة الأولى من مسلسلها الجديد "خيط حرير" علي قناة ON، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ولاقت الحلقة ردود أفعال كبيرة وإشادة من الجمهور خاصة أن نهايتها كانت تحمل الكثير من الغموض.

وكانت شركة "سينرجي" قد طرحت تتر المسلسل من غناء مى مصطفى كلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع الموسيقى أحمد أمين، أما تترالنهاية فتقدمه نورهان المرشدي بعنوان "قتلت الماضي"، كلمات محمد غنيم، ألحان مصطفي شكري، توزيع أحمد امين.

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خيط حرير (2)



خيط حرير

مسلسل "خيط حرير" تدورأحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.

ويشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.