شكرا لقرائتكم خبر عن "فوربس" تحتفى بـ"عمرو منسى" الشريك المؤسس لمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت مجلة الفوربس الأمريكية بالشريك المؤسس لمهرجان الجونة، عمرو منسى، وبالتنظيم الرائع وتحويل فكرته إلى أرض الواقع وتغلبه على الصعوبات التى واجهها حتى تحقيق حلمه.



عمرو منسى

وكتب عمرو منسى، عبر حسابه بموقع فيس بوك:" إنه لمن دواعي سروري أن أكون في فوربس ، كل شيء يبدأ بحلم من بطولة الجونة للأسكواش 2020، وصولاً إلى مهرجان الجونة السينمائي، إنه شعور رائع أن تبني شيئًا من الصفر، وتتحقق أحلامك، لا أستطيع وصف مشاعرى بتحقيق حلمي".



فوربس

وقالت فوربس، أن عمرو منسى، لاعب أسكواش مصري المستشار التنفيذي بمهرجان الجونة السينمائي، قام بتحويل فكرة على أرض الواقع بالتعاون مع الفريق المناسب، حيث نجح التداخل بين السينما والأزياء في شكل مهرجان سينمائي.





وأوضحت، أنه في عام 2009 ، كان لديه رؤية لتنظيم بطولة احترافية للإسكواش، يتذكر منسي "مصر جيدة جدًا في الاسكواش ولم يكن لدينا أي بطولات كبيرة".

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عمرو منسى

وأشارت إلى أنه أمضى الأشهر الثمانية التالية في العمل على جعل تنظيم البطولة من الصفر، وتعلم مهارات مثل تنظيم الفعاليات، والتسويق، والنقل، وكل ذلك أثناء مواجهة انتكاسات والتي لم تدفعه إلى الاستسلام ولكن جاء راع في اللحظة الأخيرة وحدثت البطولة.

وتابعت المجلة العالمية، أنه مع نمو معرفته بالتخطيط للمناسبات، زادت أيضًا صلاته برجال الأعمال مثل نجيب ساويرس، حيث أن نجيب ساويرس هو مؤسس المهرجان وشقيقه سميح ساويرس هو مؤسس قرية الجونة، وعمل منسي والممثلة بشرى على تحقيق فكرة مهرجان في الصحراء.