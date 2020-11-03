شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد يحيى الفخرانى فى كواليس «نجيب زاهى ذركش » والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صناع مسلسل «نجيب زاهى ذركش»، للنجم يحيى الفخرانى، تصوير مشاهدهم فى العمل، للمنافسة في موسم رمضان 2021، ويجسد الفخرانى دور محامى مخضرم ودكتور جامعى، حيث انطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية في مدينة 6 أكتوبر بأحد المولات الكبيرة، وهو محامي له 4 أبناء، لكن يدخل فى صراع معهم ويعانى من جحودهم، والمسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وكريم عفيفي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة فى مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

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وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.