شكرا لقرائتكم خبر عن دوللى شاهين تتألق فى جلسة تصوير جذابة باللون الموف .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت المطربة اللبنانية دوللى شاهين لجلسة تصوير جديدة أثناء تواجدها في مسابقة ملكة جمال مصر "بنت مصر"، وظهرت دوللى فى جلسة التصويرالجديدة بإطلالة جذابة وارتدت فستانا see through، مطرز ولامع وممزوج مع الكرانيش وان شولدر، وباك ليس باللون الموف، بعدسة محمود عادل.



دوللى شاهين





من ناحية أخرى، تستعد المطربة اللبنانية دوللى شاهين لتحضير 4 أغنيات سنجل جديدة، حيث تقدم أغنيتين للأطفال الفترة المقبلة، ثم تقدم أغنيتين متنوعتين بين الدراما والرومانسى، ومن المقرر أن يتم طرحها على فترة متباعدة على موقع يوتيوب.

Advertisements









وكان آخر أعمال دوللى شاهين على مستوى الأغانى أغنية "يا حبيبتى يا أمى" التى طرحتها فى عيد الأم من العام الماضى، بينما كان آخر ألبوماتها بعنوان "سندريلا" قبل عامين وتضمن 10 أغنيات هى "سندريلا"، "دوللى"، "بنت شرقية"، "حلوة عربية"، "حبيبى غير"، "سنة سعيدة"، "نظراته"، "لو ع الفراق"، "حالة خاصة"، "بابا".