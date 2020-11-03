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شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الوزن متعة.. ريهام عبد الغفور تستعرض رشاقتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الفنانة ريهام عبد الغفور رشاقتها في أحدث صورة لها على انستجرام، بعد فقدانها الكثير من الوزن، وكتبت على الصورة التي نشرتها قائلة:" خسارة الوزن متعة"،ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها.
ريهام عبد الغفور
شاركت النجمة ريهام عبد الغفور جمهورها بمجموعة صور لها مع زوجها خلال قضاء أجازتهما في شرم الشيخ، وظهرت بالصور علي طريقة الفيلم الشهير "تيتانيك"، وشبهت زوجها ببطل الفيلم "جاك" الذي قام بدوره النجم العالمي ليوناردو ديكابريو، وعلقت علي الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :" بعض الوقت الجيد مع من يمتلك كل وقتي جاك".
من ناحية أخرى تبدأ الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير أول مشاهدها فى حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتى تم إضافتها على حكايات العمل الذى تم تصوير عرض 5 حكايات منه، ويعرض الآن الحكاية السادسة بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض لتصبح حكايات المسلسل 7 بعدما كان مقرر تقديمه فى ستة فقط.
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