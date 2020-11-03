شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى ضيف شرف مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان محمود البزاوى كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "إسعاف يونس" المقرر عرضه على على منصة watch it الرقمية المصرية خلال الفترة المقبلة كما أكد الفنان محمد أنور بطل العمل في تصريحات لـ"الخليج 365".

ويجسد محمد أنور من خلاله شخصية دكتور، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى، حيث يعد المسلسل ثانى المسلسلات التي تقوم على إنتاجها وتعرض على منصة watch it بعدما قدمت منذ فترة مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على.

Advertisements

أحداث مسلسل "إسعاف يونس" تدور فى إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "إسعاف يونس" يشارك في بطولته الفنان محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة منهم أحمد فهمى وكريم محمود عبدالعزيز ومحمد محمود وآخرون .

وقال الفنان محمود البزاوى، لـ"الخليج 365" انتهيت من كتابة سيناريو فيلم "بطل روما"، الذى يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، مشيراً إلى أنه سلم السيناريو كاملا لشركة سينرجى فيلمز المنتجة للعمل، لافتاً إلى أنه لا يعلم موعد البدء فى تحضيرات الفيلم، خاصة أن الشركة مشغولة حالياً بتصوير عدة أفلام وأبرزها فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز.