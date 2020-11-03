شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامي يروج لـ"العميل صفر" بصورة مع نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المخرج محمد سامى، على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بالفنانة نيللي كريم وعلق عليها: "من العميل صفر".

فى السياق ذاته يواصل فريق عمل فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسنى تصوير أحداث العمل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مع بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسني، خلال أحداث الفيلم شخصية عميل، يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحا

Advertisements

وفى سياق آخر يعمل المخرج محمد سامى على التحضير لمسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يكتبه ويخرجه ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2021، ويقوم ببطولته النجمين أحمد السقا وأميركرارة ويشاركهما البطولة مى عمر، أحمد السعدنى، نرمين الفقى، فردوس عبد الحميد، ادوارد، احمد مالك، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخرأعمال أكرم حسنى فى السينما فيلم "البدلة" مع تامر حسنى عام 2018 وشارك فى بطولته أمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وايمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وتامر أمين، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.