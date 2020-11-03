شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر فى استوديو الفرعونى بسبب "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة مى عمر مشاهدها في مسلسل "لؤلؤ" داخل ديكور باستوديو الفرعونى، في أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، حيث تجسد دور مطربة في المسلسل، وانتهت من تصوير عدد من مشاهد المستشفى الأيام الماضية.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دورمطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.

آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.