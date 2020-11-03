شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى: لم تحدث خلافات مع زوجتى وأرجو عدم ترويج الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان أحمد الفيشاوى ما تردد عن "خلاف" حدث بينه وبين زوجته في إحدى البواخر العائمة، مؤكدا لـ"الخليج 365"، أن كل ما نشر شائعات تطفو على السطح كل 5 أيام على أقصى تقدير، مشيراً إلى أن ما يردده البعض غير منطقى وليس له أساس من الصحة .

وأوضح الفيشاوى، أنه وزوجته السيدة ندى الكامل يعيشان قصة حب منذ أن تزوجا ، مستغرباً من كل الشائعات التي يطلقها البعض كل يوم قائلاً: "الحقيقة مش عارف كل يوم مشادة وأزمة وخلاف وطلاق.. هي الناس فاضية الحقيقة" مطالبا بعدم ترويج هذه الشائعات، معرباً عن عدم اهتمامه بتلك الأخبار التي يروجها البعض من حين لآخر.

يشار إلى أن أحمد الفيشاوى، يستعد لتصوير أغنيته الجديدة "نمبر 2" المقرر إطلاق عرضها الفترة المقبلة، حيث سيصورها على طريقة الفيديو كليب، خاصة أن الاغنية تتناول الرقم الأول في حياة كل انسان .

كما ينتظر الفيشاوى عرض فيلمه الجديد "30 مارس"، مع النجوم خالد الصاوى ودينا الشربينى، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة، من تـأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى .

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