شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تستعرض رشاقتها بعد فقدانها الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الفنانة ريهام عبد الغفور رشاقتها في أحدث صورة لها على إنستجرام، بعد فقدانها الكثير من الوزن، وكتبت على الصورة التي نشرتها قائلة:" خسارة الوزن متعة"،ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها.



ريهام عبد الغفور

شاركت النجمة ريهام عبد الغفور جمهورها بمجموعة صور لها مع زوجها خلال قضاء أجازتهما في شرم الشيخ، وظهرت بالصور علي طريقة الفيلم الشهير "تيتانيك"، وشبهت زوجها ببطل الفيلم "جاك" الذي قام بدوره النجم العالمي ليوناردو ديكابريو، وعلقت علي الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :" بعض الوقت الجيد مع من يمتلك كل وقتي جاك".

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ونفت النجمة ريهام عبد الغفور مؤخرا ما يتردد عن سبب غيابها عن حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، بسبب حملها ووضع مولودها مما يمنعها من الحضور، حيث تساءلت أحد متابعيها علي حسابها بموقع "انستجرام" عن سبب غيابها، فقامت متابعة أخري بالرد قائلة :" كانت حامل وخلفت من مدة قصيرة"، لترد ريهام عبد الغفور قائلة :" محصلش ابني الصغير عنده 8 سنين ".

من ناحية أخري تبدأ الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير أول مشاهدها فى حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتى تم إضافتها على حكايات العمل الذى تم تصوير وعرض 5 حكايات منه، ويعرض الآن الحكاية السادسة بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض لتصبح حكايات المسلسل 7 بعدما كان مقرر تقديمه فى ستة فقط.