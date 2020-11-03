شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش 4 × 1 .. أم وبطلة ونجمة سجادة حمراء وعضو لجنة تحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت النجمة كندة علوش الأنظار إليها بقوة خلال الأيام والأسابيع الماضية، حيث أطلت على جمهورها من خلال فعاليات فنية، وأعمال فنية، وأيضًا عبر "السوشيال ميديا"، التي كانت منفذًا لها أثناء فترة غيابها عن السينما أو الدراما لفترة.



النجمة كندة علوش

كندة علوش قدمت منذ عدة أسابيع مسلسل "إلا أنا" بحكاية "ضى القمر"، حيث جسدت كندة في المسلسل طباخة ماهرة وتجيد جميع أنواع الطبخ، وتدعى "الشيف عاليا"، وتعانى من عدم الإنجاب فتلجأ للتلقيح الصناعى وتواجه عددًا من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة، ولاقى المسلسل وتحديدًا هذه الحكاية نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، انعكس ذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.

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كندة علوش

أما في مهرجان "الجونة"، فظهرت النجمة كندة علوش على السجادة الحمراء، بإطلالات مختلفة، جعلتها مثار حديث السوشيال ميديا، حيث ارتدت فساتين أشاد بها الجمهور، ولم تدخل نطاق الأزياء المثيرة للجدل، وهو ما اعتادت عليه كندة في الكثير من الفعاليات الفنية.



كندة

كندة ظهرت في مهرجان الجونة، ليست كواحدة من نجمات السينمات والدراما فحسب، ولكنها اختيرت كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام القصيرة.

كندة غابت عن جمهورها لفترة طويلة بسبب إنجابها ورعايتها لطفلتها "حياة"، ولكنها استطاعت أن توازن بنجاح بين حياتها الشخصية، واستمرار مسيرتها الفنية ونجاحتها المهنية، حيث إنها ستقدم خلال الفترة المقبلة أعمالاً سينمائية ودرامية.