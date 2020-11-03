شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يطرح أحدث أغانيه "حلم ولا علم" مع مطرب الراب مروان السداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم مصطفى قمر، أغنيته الجديدة باسم " حلم و لا علم" مع مطرب الراب مروان السداوى عبر قناته الرسمية على يوتيوب، كما نشر مقطع من الأغنية عبر حسابه على انستجرام.

وأحيا النجم مصطفى قمر واحدة من أقوى حفلاته هذا العام بمدينة الجونة على هامش مهرجان الجونة الأسبوع الماضى بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة من ضمنهم يسرا وآسر ياسين وإلهام شاهين وشيرين رضا، وتامر حبيب وبوسى شلبى وأحمد حاتم وأحمد داوود وعلا رشدى وبسمة، ومحمد العدل ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

يذكر أن النجم مصطفى قمر طرح مؤخرًا أغانى ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" الذى يضم 7 أغانى وهى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.