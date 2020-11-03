شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تتعاقد على مسلسل من بطولتها بتوقيع أيمن سلامة وأحمد شفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت النجمة روجينا علي أول بطولة دارمية لها في مسلسل "بنت السلطان" من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق ويشاركها البطولة النجم باسم السمرة وجارى اختيار باقى فريق عمل المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

كان آخر ظهور لروجينا خلال مشاركتها في مهرجان الجونة الأخير في دورته الرابعة حيث حضرت بصحبة زوجها الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عرض فيلم "200 متر"، الذي يعرض في مهرجان الجونة بدورته الرابعة، وداعبت روجينا المصورين على السجادة الحمراء بعد التقاطهم صورا علي طريقة شخصية المعلمة فدوى التى قدمتها في مسلسل البرنس، قائلة "ميرسي يا عمري"، مما تسبب في ضحك الجميع.

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ونجحت النجمة روجينا فى تجسيد دور المعلمة "فدوى" تاجرة المخدرات فى أحداث مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، وجاء ذلك النجاح بعد إتقانها لدور المعلمة بشكل كبير من حيث الملابس وردود الأفعال وطريقة الحديث مع تجار المخدرات التى تستورد منهم، وهو ما تبين خلال أحد مشاهدها فى الحلقة الأولى التدخل فى الصلح بين أكبر تاجر للمخدرات والأدوية الممنوعة وبين زوجها "فتحى" الذى تسبب فى نشوب أزمة بينهما بسبب تعامله فى المبالغ المادية بينهما بحيل نصب وغير جيدة، فتتدخل المعلمة "فدوى" وتسيطر على جلسة الصلح بينهما وتجعل زوجها "فتحى" يقبل رأس هذا التاجر لترضيه حتى لا تخسر توريده للمخدرات.