شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنوات من الشائعات.. تداول صورة عقد زواج عرفي لسعاد حسني وعبد الحليم حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن عقد زواج منسوب للنجمين الراحلين سعاد حسني والعندليب عبد الحليم حافظ بتاريخ عام 1960 ، علي الرغم من وجود الكثير من الشائعات حول زواجهما ما بين النفي والإثبات، ونشرت العيدان صورة العقد عبر حسابها بموقع "انستجرام"، لتفجر مفأجاة معلقة عليه :" عقد زواج سعاد حسني و عبدالحليم حافظ. . طلعوا متزوجين عرفي".

وحمل العقد 3 بنود أساسية، على رأسها قبول الطرفين الزواج من بعضهما البعض، على سنة الله ورسوله، وموافقة الطرف الثاني "العروس" على الزيجة برضا تام، وقبولهما جميع أحكام العقد بما تقضي به الشريعة الإسلامية، وما يترتب عليه من احكام قانونية.

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وكانت قررت أسرة العندليب مقاضاة السيدة جانجاه عبد المنعم أخت الراحلة سعاد حسني، بسبب نشرها وثيقة زواج حليم من سعاد، التي تعتبرها عائلة العندليب وثيقة غير صحيحة.

محمد شبانة ابن شقيق عبد الحليم حافظ أكد أنه حذر السيدة جانجاه من نشر الوثيقة، خاصة أنها وثيقة غير صحيحة، لذلك جاء قراره اللجوء للقضاء بعدما نشرت الوثيقة في كتاب جانجاه الصادر حديثا، ويحمل اسم "سعاد- أسرار الجريمة الخفية".