شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يستعين بفريق حمو بيكا فى أغنيته الجديدة "كله راح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب حسن شاكوش لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "كله راح "، ويقدمها بأعضاء فريق حمو بيكا، وهم على قدور ونور التوت.

وتأتى هذه الأغنية بعدما طرح "شاكوش"، خلال الأيام الماضية أغنية "سالكة "، والتى يشاركه غنائها "ويجز"، حيث نشر حسن شاكوش عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو قال فيه، "اخواتى وحبايبي وجمهورى اللى بيحبنى .. إن شاء الله .. انتظرونى النهاردة الساعة 6.. كليب سالكة .. يارب إن شاء الله يعجبكوا.. أنا وأخويا ويجز .. وإن شاء الله الأغنية هتكون قنبلة وهتعجبكوا".

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وتأتى هذه الأغانى بعد نجاح أغنية "بسكوتاية مقرمشة" الذى طرحها شاكوش مؤخرا مع حمادة مجدى وتصدرت تريند موقع "يوتيوب"، بعد طرحها، بمشاركة الراقصة الاستعراضية جوهرة، والمهرجان من كلمات مصطفى حدوتة وألحان نادر زكى وتوزيع موسيقى إسلام ساسو والكليب من إخراج أحمد أشرف "توتى".

وتقول كلمات الأغنية: أنتى بسكوتاية مقرمشة، يا بت ده أنتى قطة مخربشة، أموت فيكى وأنتى مفرفشة، قاعدة جوة قلبى مربعة، انتى لوحدك بأربعة، كل حاجة فيكى فيها منفعة مدلعة .

يذكرأن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "هنعمل لغبطيطة" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت الـ 61 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"،من كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.