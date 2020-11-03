رقص خالد الصاوي على "العب يلا" يبهر حضور حفل زفاف درة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة التونسية درة زروق، مساء يوم الاثنين، بحفل زفافها على رجل الأعمال المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين وبعض نجوم الفن.

وتداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر فيه النجم خالد الصاوي الذي حرص على حضور الحفل، وهي يرقص على مهرجان "العب يلا" لـ أوكا وأورتيجا، وسط تصفيق وإعجاب كبير من الحضور الذين التفوا حوله.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على حضور حفل زفاف دُرة وهاني سعد أيضا: دنيا سمير غانم، غادة عادل، حنان مطاوع، أحمد السقا، شريف رمزي، جومانا مراد، تامر حبيب، كندة علوش، آسر ياسين، بشرى، هند عبد الحليم، وأروى جودة وغيرهم.

دُرة هي فنانة تونسية، من مواليد 13 يناير 1980، حاصلة على ليسانس الحقوق ثم ماجستير في العلوم السياسية، وبدأ مشوارها الفني في مصر عام 2007 بعدما نجحت في الانضمام لفريق عمل فيلم "هي فوضى" للنجم الراحل خالد صالح، ولمع اسمها في غضون سنوات قليلة أصبحت نجمة مشهورة، وآخر أعمالها الجزء الثاني من المسلسل السوري "الحرملك" 2020.