محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبدالفتاح العجمي:
كشفت الفنانة هالة صدقي، عن "نجاتها من الطريق بأعجوبة" خلال الساعات الماضية.
ونشرت هالة صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "مساءكم كله خير، والحمد لله ربنا نجانا من الطريق بأعجوبة، مجرد فرق التوقيت الحمد لله".
ومن جانب آخر، كشفت الفنانة إلهام شاهين، مؤخرا في تصريحات لبرنامج "et بالعربي"، عن تعاونها مع النجمتين ليلى علوي وهالة صدقي، في مسلسل جديد يحمل اسم "قلبي يحبك يا دنيا" في مرحلة كتابته حاليا، يأتي استكمالا لفيلم "يا دنيا يا غرامي" والذي جمع الثلاثي تحت قيادة المخرج مجدي أحمد علي عام 1995.
وكانت هالة صدقي قد شاركت في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته يوم الجمعة 23 أكتوبر، وانتهت يوم 31 من الشهر نفسه، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من نجوم مصر والوطن العربي والعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر هالة صدقي تطمئن جمهورها: الحمد لله ربنا نجانا بأعجوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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