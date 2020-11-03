شيماء سيف تكشف حقيقة إصابتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشفت الفنانة شيماء سيف، حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما انتشرت أنباء تفيد ذلك خلال الساعات الأخيرة الماضية.

ونفت شيماء شائعة إصابتها بكورونا في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، وقالت: "ده مين ده اللي قاعد يفول عليّا! لا طبعا ألف حمد وألف شكر ليك يارب معنديش أي كورونا ولا عندي أي حاجة".

وأضافت: "بصور كل يوم في مسلسلي، وباكل ومخلصة على كل الأكل اللي في البوفيه، وباخد كل البريك اللي في اللوكيشين، وحاسة التذوق مية مية، وبشم كل حاجة، الحمد لله فضل من ربنا مجليش أي حاجة، ويا رب يبعد كورونا عني وعن كل حبايبي ويحفظ الناس من كل سوء".

وتشارك شيماء سيف في مسلسل "في بيتنا روبوت" مع الفنانة دلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، هشام جمال، ليلى زاهر وعدد من ضيوف الشرف، وتدور قصة العمل حول أسرة تقرر الاستعانة بروبوت للعيش معهم في المنزل، يقلب حياتهم رأسا على عقب في إطار كوميدي، من إخراج وليد الحلفاوي ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي.