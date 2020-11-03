محمد سامي ينشر صورة مع نيللي كريم من كواليس "العميل صفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المخرج محمد سامي صورة تجمعه بالفنانة نيللي كريم، من كواليس فيلمه الجديد "العميل صفر"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق محمد سامي على الصورة: "مع الجميلة نيللي كريم، فيلم العميل صفر". فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامي وأكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، بطولة أكرم حسني ونيللي كريم، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد من الفنانين.

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