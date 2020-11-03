درة ترقص "باليه" في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة التونسية درة زروق، أمس الاثنين، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

ورقصت درة خلال الحفل "باليه"، وهي مرتدية فستان قصير وحذاء رياضي.

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وفي أول تعليق للفنانة درة بعد عقد قرانها ، كتبت دُرة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وفرضت دُرة، خلال الفترة الماضية حالة من السرية على خبر زفافها الذي انتشر قبل أيام ونفته آنذاك، مؤكدة أنها ستعلن ذلك عندما تريد.

زوج دُرة هاني سعد وهو مهندس معماري ورجل أعمال مصري، درس الهندسة المعمارية في جامعة مصر الدولية، ولديه شقيقان وهو أكبرهما، ويمتلك شركة معمارية منذ عام 2003 تحمل اسم Hany Saad innovations للبناء والتصميم والتخطيط والديكور، وسبق له الزواج مرة واحدة ولديه ابن وابنة من تلك الزيجة التي لم يُكتب لها الاستمرار.