فيديو| كاملة أبو ذكري توضح:" قصدت 2 أصابهم الغرور من أبطال بـ100 وش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت المخرجة كاملة أبو ذكري عن واقعة هجومها على بعض أبطال مسلسل بـ"100 وش"، مؤخرًا، واتهامها لهم بالغرور.

قالت كاملة، خلال مداخلة تليفونية، مع الإعلامي سيد علي في برنامج الحدث اليوم، :"أنا اللي مضايقني مش المجموعة كلها وكنت عايزة أحذرهم من حبي ليهم، هما شخصين فقط من المجموعة اللي أقصدهم، حتى لو الفنان بقى مشهور ونجم مصر مينفعش يبقى مغرور، في المسلسل في أتنين وصل الغرور بيهم بشكل كبير".

وأضافت كاملة :"الغرور مش هيخلي الناس تشتغل معاهم، المفروض الواحد طول الوقت ينتقد نفسه، كلنا في النهاية بنقدم فن".

تابعت أبو ذكرى:"أنا ما صدفتش نجم كبير وكان بيتعامل بغرور، لما بحس إني بشتغل مع نجم وأنه بيتعالى عليا بوقفه عند حده، أشتغلت مع عادل إمام، محمود عبد العزيز".

أكملت كاملة أبو ذكرى :"البوست اللي كتبته مكنتش أقصد بيه الفريق كله، بعتبرهم كلهم أولادي".

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وعن إمكانية العمل مع الاسماء الملقبة بـ"نمبر 1"، "نمبر2"، قالت كاملة :"مبعرفش أشتغل مع حد مغرور أبدا".

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري، هاجمت أبطال مسلسلها في رمضان الماضي "بـ100 وش"، وكتبت عبر حسابها بـ"فيسبوك": "عرفت وسمعت واتأكدت أن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل (بـ100 وش)، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وأضافت: "عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده أنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه؟ إنتم مين أصلا؟ كلنا مين أصلا؟ دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

وحقق مسلسل "بـ 100 وش" نجاحا كبيرا في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل