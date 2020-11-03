بالصور| بروفات مكثفة لمسرحية "ديجافو" قبل عرضها بأيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بروفات مكثفة ويومية يقوم بها فريق العرض المسرحي "ديجافو" للمخرج أحمد فؤاد على خشبة مسرح الهناجر للفنون، والذي ينتجه قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة خالد جلال، والذى من المقرر عرضه في الخيمس المُقبل الموافق الخامس من نوفمبر الجاري.

العرض مستوحى من نص سويسري للكاتب أولفيه شاشياري "إثبات العكس"، وترجمته منحة البطراوي، وكان النص ضمن مجموعة مسرحيات للمركز الثقافي السويسري ليتعرف الجمهور المصري على الثقافة السويسرية.

وقال المخرج أحمد فؤاد، في بيان صحفي "كنت أريد بشدة تقديم (إثبات العكس) خاصة وإنني قدمت من هذه المسرحيات نصين وهما (نهاية المال) و(الأتوبيس)، وسعدت بشدة عندما تبنى مسرح الهناجر الفكرة وبدأنا التنفيذ على الفور، وفي (ديجافو) قررنا الإبتعاد عن المفهوم السويسري للقصة الأصلية لأنها تحمل روح سويسرا، وتدور حول فكرة الشخص الذي لا يستطيع التأكد من وجهة نظر محددة".

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وأضاف "ولكننا اضافنا لها بعد (الديجافو) الذي يعتبر وصف للإيحاء الدائم بكأنك شاهدت هذا الحدث من قبل، وليس هذا فقط بينما انت متورط في كل الأحداث حتى ولو هذا الحدث بعيدا عنك، قد تكون الأحداث متشابهة، لأننا عادة متورطين تماما في أي حدث حولنا مثل الدلافين التي غرقت في النيجر، ثقب الأوزون وقوع حرب، نحن نتورط حتى على الأقل بالمعرفة؛ وبالتالى عليك أن تنضم لجانب محدد سواء مع أو ضد؛ دائما يقولون انت معنا ام ضدنا ولو كنت معنا فأنت في مشكلة كبيرة يخلقها تورطك في المشكلة نفسه".

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقي، والبطولة لـ تامر نبيل، أحمد السلكاوي، محمـد يوسف، بسمة ماهر، رحمة أحمد، ديكور أحمد أمين، أزياء مروة عودة، موسيقى محمد عبدالله، إضاءة أحمد الدبيكي، دعاية محمد ابراهيم، مساعدو الإخراج أحمد رضا، مها سامي، محمد عبدالمحسن، تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحي "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

" ديجافو" يقدم من الخميس للأحد الساعه 8 والثلاثاء والأربعاء الساعه 7 ، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حرصا على صحة وسلامة الجمهور.