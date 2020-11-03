مي عمر تشارك جمهورها بصورٍ من أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورتين من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت مي في الصور بإطلالة أنيقة، من داخل أحد المطارات، علقت: "لؤلؤ". مسلسل "لؤلؤ" 40 حلقة، وهو من بطولة: "مي عمر، أحمد زاهر، هيدي كرم، نرمين الفقي، أحمد مجدي، سلوى عثمان، ملك زاهر، إدوارد، نورهان، نجلاء بدر، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام". Advertisements View this post on Instagram https://www.instagram.com/p/CHIXzLhBUc4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Mai Omar (@maiomar_) on Nov 3, 2020 at 5:47am PST

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