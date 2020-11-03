بالفيديو: ترامب يقع في الخطأ … ينطق كلمة بذيئة بدل اسم مغني راب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعتين

وقع ترامب في موقف “محرج” جدا على خشبة المسرح حين نطق بكلمة بذيئة وهو يقصد فيها اسم مغني الراب ليل بامب.

وبعد اتهامه لمرشح الرئاسة المحتمل جو بايدن بالخرف بسبب نسيانه اسم السيناتور الأمريكي ميت رومني في أحد خطاباته، تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للموقف المحرج نفسه، حيث نسي اسم مغني الراب ليل بامب، أحد الداعمين له وهو يستدعيه للصعود أمام الجمهور في أحد تجمعات الحملات الانتخابية بولاية ميشيغان الأمريكية ليتحول الاسم للفظ بذيء.

ونشرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، مقطع فيديو يوثق لحظة ارتكاب ترامب، 74 عاما، خطأ فادحا عند نطق اسم مغني الراب الأمريكي غازي غارسيا والمشهور فنيا باسم ليل بامب، حيث أخطأ قائلا: ”ليتيل بيمب“ والتي تعني ”القواد الصغير“.

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وكان ترامب يتحدث ويقول لمغني الراب، أنا أحب موسيقاك وأحب صوتك وبعدها توجه بالسؤال له إذا كان يريد الصعود لإلقاء كلمة، ووصفه بأنه من أكبر النجوم في العالم، وبدلا من أن يناديه باسمه ليل بامب قال ليتيل بيمب.

وعلى الرغم من الخطأ الفادح الذي صدر من الرئيس في نطق الاسم، إلا أن بامب صعد للمسرح وأشاد بجهود ترامب وإنجازاته تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وتابع أن ترامب أعاد الجنود لمنازلهم وأنه يفعل الشيء الصحيح، ودعا أيضا لعدم التصويت لـ جو بايدن الذي نعته بـ“الناعس“.