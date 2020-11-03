فيديو| مصطفى حجاج يكشف عن برومو أغنيته الجديدة "تعظيم سلام للمخلصين"

رنا صلاح الدين - كشف الفنان مصطفى حجاج، عن البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة "تعظيم سلام للمخلصين".
ونشر حجاج مقطع صغير من الأغنية تمهيدًا لطرحها خلال الأيام المقبلة، وعلق عليه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا:"تعظيم سلام للمخلصين بالأسم مش بالفعل.. قريبا جدا".
وتقول كلمات الأغنية:"تعظيم سلام للمخلصين بالأسم مش بالفعل بتعرفوا تمثلوا شطرين أوي بالفعل لايق عليكم كدبكم وغدركم لايق".
وكان الفنان المصري مصطفى حجاج قد طرح كليب أغنيته "أبويا قالى زمان" بمشاركة المطرب رضا البحراوى.
والكليب من إنتاج هانى محروس، ومن كلمات أحمد سامي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام شيبسى.
وتقول كلمات الأغنية: "أبويا قالى زمان يا ابنى أنا بحذرك خليك برىء وإياك الدنيا دى تغيرك وابعد عن اللى يعطلك فى السكة ويأخرك".
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