تقرير: الأمير هاري كره الأمير تشارلز في أثناء نشأته

رنا صلاح الدين - كان الأمير هاري دائمًا في المرتبة الثانية في جميع المناسبات الملكية ونتيجة لذلك، انتهى به الأمر بالشعور بالازدراء العميق تجاه والده، لأنه كان مسؤولًا عن كل شيء.

ناقش مصدر مقرب من القصر مشاعر هاري تجاه والده تشارلز في كتاب جديد بالأسواق باسم، "العثور على الحرية"، وقد نُقل عنه قوله لـ Entertainment Tonight، "بينما قد يكون تشارلز أبًا لهاري، فهو أيضًا رئيسه، وهذا يجعل علاقتهما معقدة بالنسبة إلى عدد الأسباب".

وأضاف "المكان الذي ولدت فيه هذه العائلة يُملي عليك موقفك في تسلسل السلطة، ولهذا السبب، يأتي هاري دائمًا في المرتبة الثانية بعد أخيه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتمويل".

وأوضح المصدر أيضًا أن هناك أوقاتًا لم يتمكن فيها الأمير من إعالة طفليه والعيش معهما على قدم المساواة. كل ذلك بسبب، "كانت هناك أوقات في الماضي عندما أراد هاري تولي مشاريع أكبر والقيام بمزيد من العمل، لكنه لم يتمكن من الحصول على المال لتحقيق ما يحلم به. كان وليام دائمًا هو الأولوية. لقد كان الكثير من مشاجراتهم تدور حول الميزانيات ".