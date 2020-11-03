محامو جوني ديب يتعهدون بالاستئناف ضد الصحافة البريطانية

رنا صلاح الدين - أشار محامو نجم هوليوود جوني ديب يوم الاثنين إلى أنه يستأنف ضد حكم التشهير في المملكة المتحدة الذي أيد مقالا في صحيفة شعبية وصفته بأنه يسيء إلى زوجته.

ووصف مكتب شيلينجز لأعمال المحاماة ووكيل ديب، الحكم بأنه "منحرف بقدر ما هو محيّر"، معتبرا أن "جبلا من الأدلة المضادة" تم تجاهله "قوض تماما" هذه الادعاءات.

وقالت جيني أفيا، من المكتب: "الحكم معيب لدرجة أنه سيكون من السخف أن لا يستأنف السيد ديب هذا القرار. كما أصر الفريق على أن الحكم كان "من جانب واحد".

Advertisements

وقالت افيا: "الأكثر إثارة للقلق هو اعتماد القاضي على شهادة آمبر هيرد، والتجاهل المقابل لجبل الأدلة المضادة من ضباط الشرطة وممارسين طبيين ومساعده السابق والشهود الآخرين ومجموعة من الأدلة الوثائقية التي قوضت تمامًا الادعاءات، جزء بجزء"، وأضافت أنه "تم التغاضي عن كل هذا".

وتابعت "نأمل أن تكون إجراءات التشهير الجارية في أميركا عادلة، على عكس هذه القضية، حيث يقدم الطرفان كشف كامل بدلًا من أن يختار جانب واحد لا يمكن الاعتماد عليه".

يُشار إلى أنه في يوم الاثنين رفض قاضي المحكمة العليا أندرو نيكول ادعاء الممثل البالغ من العمر 57 عاما قائلا إن مقال الصحيفة ثبت أنه " صحيح إلى حد كبير ".