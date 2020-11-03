بعد نجاتها من حادث سير.. هالة صدقي تكشف لـ"الخليج 365" سبب عودتها بالسيارة وإلغاء حجز الطيران

رنا صلاح الدين - نجت الفنانة هالة صدقي من حادث سير محقق، وذلك أثناء عودتها بسيارتها الخاصة من مدينة الجونة مساء يوم السبت الماضي، بعدما شاركت في فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت هالة صدقي في تصريح خاص لموقع الخليج 365، إنها كانت لديها حجز طيران يوم الأحد، وكانت تفك في تأجيل عودته لرغبتها في حضور حفل زفاف الفنانة درة، ولكنها قررت الرجوع إلى القاهرة بشكل مفاجئ.

وتابعت صدقي وأكدت أن السبب في ذلك مدارس أبنائها سامو ومريم، مشيرة إلى أن ذلك كان الدافع وراء قرارها العودة بالسيارة وإلغاء حجز تذاكر الطيران، بالرغم من إنها كانت قلقة من قيادة السيارة عبر طريق الجونة ليلا.

وحرصت الفنانة هالة صدقي على حضور فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، منذ بدايته وحتى ختامه، كما حرصت على حضور عدد كبير من الأفلام التي كانت تنافس في مسابقات المهرجان.

يذكر أن الفنانة هالة صدقي شاركت مؤخرا في أحداث مسلسل "ليه لأ"، وذلك في الحكاية التي قامت ببطولتها الفنانة أمينة خليل، وشيرين رضا، وأخرجتها مريم أبو عوف.