ليدي غاغا تشجع الناخبين بفيديو للتوعية قبل يوم من الانتخابات الأمريكية

رنا صلاح الدين - شاركت نجمة الغناء الأمريكي ليدي غاغا مؤخرا مقطع فيديو مقطع معلوماتي قصير يهدف إلى توعية الجمهور حول مسالة وأهمية تصويتهم في الانتخابات الأمريكية المحتدمة بين ترامب وبايدن.

المغنية الحائزة على جائزة غرامي لم تستخدم فقط منصتها لإثبات أن من لم يُصوت حتى الأن مخطيء، ولكنها أيضا حثتهم على "الذهاب".

في مقطع الفيديو الذي استمر ثلاث دقائق نسمع غاغا وهي تقدم نفسها، "أريد أن أقول شيءًا للذين صوتوا بالفعل: شكرًا لكم، شكرًا لكم، شكرًا لكم. لقد قمتم بدوركم، وأنا أحبكم لذلك".

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واعترفت المغنية بأن نيتها الوحيدة وراء هذا النداء هي استهداف الذين لم يقترعوا حتى الآن. تقول عن ذلك "الناس الذين ليس لديهم خطة للتصويت، لم يقرروا بعد، من هم غير متأكدين ما إذا كانوا يؤمنون بالتصويت على الإطلاق".

وتابعت في الفيديو: "إذا كنت تريد أن يكون هذا البلد مختلفًا عما هو عليه الآن، يجب أن تشارك في هذه الانتخابات. وعندما يعلنون من فاز في الانتخابات، سيكون واضحًا جدًا ما أصبح عليه هذا البلد".

واختتمت حديثها بالقول: "لن تزول الحكومة غدًا، وما لم يكن لديك تذكرة طائرة إلى بلد آخر وفي مكان ما ستعيش فيه، سيكون هذا وطنك ومنزلك".