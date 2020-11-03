صورة| حسين الجسمي في يوم العلم الإماراتي: "نفخر ونعتز بعلمنا"

رنا صلاح الدين - احتفل النجم الإماراتي حسين الجسمي، بيوم العلم الإماراتي على طريقته الخاصة.

ونشر الجسمي، صورة له ظهر من خلالها وهو يقبل العلم، معلقصا عليها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا:" نفخر ونعتز بعلمنا، راية العز والمجد والفخر والعزم".

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يوم العلم الإماراتي هو مناسبة وطنية تحتفل بها الإمارات العربية المتحدة في الثالث من نوفمبر من كل عام، منذ أن أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منذ عام 2013.

وتجسد هذه المناسبة مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخا لصورة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.

يذكر أن حسين الجسمي، استطاع أن يحقق نجاحًا ساحقًا بأغنيته الأخيرة "بالبنط العريض"، التي طرحت عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتخطت الآن حاجز الـ 250 مليون مشاهدة.