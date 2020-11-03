ناخبون أمريكيون يتهمون كيم كارداشيان وعائلتها بالتضليل.. ما القصة؟

رنا صلاح الدين - دشن نشطاء أمريكيون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى مهاجمة نجمة برامج الواقع كيم كارداشيان لتطلعات زوجها كاني ويست الرئاسية.

وذكر تقرير أن سيل من متابعي سيدة المجتمع المعروفة بثرائها ونفوذها، قالوا أن عائلتها ضالعة في عملية تضليل واسعة النطاق تستهدف الناخبين، من خلال تقدم زوجها بالترشح وجذب الأضواء من أجل تشتيت أصوات بايدن.

يأتي تصاعد الأمور، بعد تصريح للمرأة القوية وربة العائلة كريس جينر في لقاء جرى مؤخرًا مع المضيفة إلين ديجينيريس. في تلك الحلقة، اكدت كريس جينر علاقتها العائلية مع الرئيس الأمريكي وقالت للمضيفة التلفزيونية: "إنه صديق للعائلة". ونتيجة لهذا الاكتشاف، أصبح مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي متشككين في نوايا كاني.

قال أحد المستخدمين " من الواضح أنه عندما وافق كاني على المشاركة في مساعدة في تخريب الأصوات لبايدن، عرض كوشنر على كيم كارداشيان منصبًا كبيرًا. إذا خسروا، هناك ستفشل خطة كيم".