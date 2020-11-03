هل أصيبت كيت ميدلتون وأطفالها أيضًا بـ فيروس كورونا بعد ويليام؟

رنا صلاح الدين - أحدثت معركة الأمير ويليام السرية بشأن فيروس كورونا المستجد نقاشًا مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين المعجبين والنقاد الملكيين.

وبينما كان الكثيرون قلقين بشأن صحة دوق كامبريدج، لم يستطع البعض إلا أن يتساءل عما إذا كان أفراد العائلة المالكة البريطانية قد ثبتت إصابتهم خلال نفس الوقت أم لا.

ومع ذلك، تم وضع حد للشائعات بعد أن كشف ريتشارد بالمر من "ديلي اكسبريس" أن قصر كنسينغتون أكد بقاء كيت ميدلتون والأطفال، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس بعيدًا عن الأذى بينما يتعافى الأمير ويليام.

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كتب بالمر "أنا في عطلة ولكن يبدو أن قصر كينسينغتون يؤكد إصابة دوق كامبريدج بفيروس كورونا في أبريل وأبقى الأمر سرًا. تتوقع المملكة المتحدة الصدق من الشخصيات العامة، خاصة في أثناء الوباء. قد يُطارد هذا التستر ويليام ومن ينصحونه ".

بينما أكدت محررة ديلي ميل المعنية بالشأن الملكي ريبيكا إنجليش أيضًا: "أكد القصر مؤخرًا أن الأمير ويليام كان مصابًا بفيروس كورونا في أبريل - لم يكن كيت والأطفال كذلك.