طارق الشناوي: منى زكي كوميديانة خطيرة.. وتستحق تكريم مهرجان القاهرة

رنا صلاح الدين - علق الناقد الفني طارق الشناوي على اختيار النجمة منى زكي لتكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومنحها جائزة فاتن حمامة للتميز.
الشناوي قال، في لقاء له ببرنامج "Et بالعربي": " منى زكي تستحق التكريم طبعا، منى فنانة متعددة الأنغام الدرامية، بتذاكر كويس وبتتعب على نفسها ومتجددة، وانا واحد من الناس اللي راهنت عليها بقوة في بداياتا أنها النجمة القادمة".
وأضاف: "ولو منى ركزت في الفترة القادمة على الكوميديا هتحقق من خلالها نجاح ضخم، هي جواها روح كوميديانة خطيرة، لكنها مش باصة للحتة دي أو مش مهتمة بيها".
يذكر أن النجمة منى زكي قد قدمت الكوميديا في عدد قليل من الاعمال الفنية، لكنها حققت بها نجاحا كبيرا، ومنها مسرحية "كده أوكيه"، ومسرحية "عفروتو"، وفيلم "أبو علي"، وفيلم "خالتي فرنسا"، وفيلم "من 30 سنة".
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