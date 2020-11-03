ميزة جديدة تصل فيسبوك.. تعرف عليها!

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت تقارير صحافية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فيسبوك”، تختبر حاليا تقنية جديدة على تطبيقها في الهواتف الذكية.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن الموقع الأزرق، يختبر حاليا تطبيق الميزة الجديدة على عدد محدود من الهواتف الذكية العاملة بنظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.
كما سيمكن لأي مستخدم شمله هذا الاختبار أن يرى زر “Dark mood” في قسم الإعدادات والخصوصية الخاصة به ضمن علامة تبويب القائمة.
وتمنح المنصة الأشهر عالمياً، خيار تطبيق أو إيقاف تشغيل “الوضع المظلم” لأي شخص، وتتيح أيضا تقنية جديدة لتشغيل الوضع المظلم مثلا في المساء فقط، بحيث يتم تطبيقه عند غروب الشمس وفي الصباح يتم إلغاء تفعيل الوضع المظلم.
هذا وكانت شركة “فيسبوك” قد طرحت خيار “الوضع المظلم” على مستخدمي موقعها في إصدار “سطح المكتب”، ولكن يبدو أنها في طريقها لتطبيقه بآليات وتقنيات جديدة كليا في نسخة الهواتف المحمولة.
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