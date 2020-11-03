الزوجة الأولى نفت الطلاق… ودرة تؤكد: “لست الثانية”

متابعة بتجــــــــــــرد: ردت الفنانة التونسية درة على كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام منذ ليلة أمس بعد عقد قرانها على المهندس هاني سعد، حول أن الأخير لم ينفصل عن زوجته السابقة السيدة منة هشام.

ونفت درة تصريحات الزوجته السابقة لزوجها، باتصال مع برنامج “هذا الصباح” على إذاعة موزاييك التونسية، وأكدت أنها ليست زوجته الثانية، مشيرةً إلى أن هاني سعد انفصل عن زوجته الأولى. وشكرت كل من هنأها، ثم توجهت إلى من يروج الشائعات وقالت: “ربي يهديكم”.

وتابعت: “كل شخص حر في حياته الشخصية وحر في اختيارته، اخترت رجلاً أحبّه والزواج كان تتويجاً لهذه العلاقة”. كما دعت إلى عدم التعرض لحياتها الخاصة التي تعنيها فقط.

وكانت درة قد احتفلت بحفل زفافها بالأمس على رجل الأعمال هاني سعد، في حفل حضره أبرز النجوم المصريين.