شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تحتفل بإنتصارها على جوني ديب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 آمبر هيرد تحتفل بإنتصارها على جوني ديب رصدت عدسات كاميرات البابارتزي النجمة العالمية امبر هيرد​ لحظة وصولها إلى منزلها في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وذلك بعد صدور الحكم لصالحها وصالح صحيفة "ذا صن" البريطانية، والتي كان رفعها ضدهما زوجها السابق النجم العالمي ​جونى ديب بتهمة التشهير.

وظهرت هيرد في الصور بكامل سعادتها، فيما كان أصدقائها وأفراد من عائلتها ينتظرونها في الخارج. ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد صحيفة “ذا صن” البريطانية ورئيس تحريرها بعدما وصفوه بالزوج الخافق في مقال رأي، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بسبب إدمانه المخدرات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آمبر هيرد تحتفل بإنتصارها على جوني ديب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.