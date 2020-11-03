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شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تحتفل بإنتصارها على جوني ديب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
آمبر هيرد تحتفل بإنتصارها على جوني ديب
رصدت عدسات كاميرات البابارتزي النجمة العالمية امبر هيرد لحظة وصولها إلى منزلها في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وذلك بعد صدور الحكم لصالحها وصالح صحيفة "ذا صن" البريطانية، والتي كان رفعها ضدهما زوجها السابق النجم العالمي جونى ديب بتهمة التشهير.
وظهرت هيرد في الصور بكامل سعادتها، فيما كان أصدقائها وأفراد من عائلتها ينتظرونها في الخارج. ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد صحيفة “ذا صن” البريطانية ورئيس تحريرها بعدما وصفوه بالزوج الخافق في مقال رأي، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بسبب إدمانه المخدرات.
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