فن ومشاهير

ليدي جاجا تجدد دعمها لـ جو بايدن بصورة معه فى ولاية بنسلفانيا

0 نشر
رباب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تجدد دعمها لـ جو بايدن بصورة معه فى ولاية بنسلفانيا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

ليدي جاجا بصحبة جو بايدن

جددت النجمة العالمية ليدي جاجا دعمها للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن قبل ساعات من انطلاق ماراثون الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن بايدن بمثابة الرئيس الذي تحتاجه الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

 

ونشرت النجمة العالمية ليدي جاجا، صورة لها برفقة جو بايدن، معلقة :"هذه صورة لي في ولاية بنسلفانيا عندما كنت أعيش في لانكستر. أنا أحب هذه الدولة. انا هنا الان! هذا المكان مليء بالناس الطيبين ذوي القلوب الطيبة.. جو بايدن صديق جيد إنه الرئيس الذي تحتاجه هذه البلاد ليعيدنا معًا. # التصويت # بايدن".

Advertisements

 

وأدلت المغنية العالمية الأمريكية ليدي جاجا بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي ينافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث أعلنت مشاركتها في الانتخابات عبر خدمة البريد.

 

وشاركت ليدي جاجا جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها خلال إدلاء صوتها في الانتخابات الأمريكية، معلقة: "الاقتراع هنا! إنه-  VoteEarlyDay! – يوم التصويت المبكر- اليوم المثالي للانضمام إلى 46 مليون شخص أدلوا بأصواتهم بالفعل في انتخابات 2020. ضع خطتك للتصويت مبكرًا الآن!".

 

وفي وقت سابق، حثت المغنية العالمية الأمريكية ليدي جاجا جمهورها على المشاركة في المبادرة التطوعية لحماية الانتخابات الأمريكية ومساعدة الناخبين خلال الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليدي جاجا تجدد دعمها لـ جو بايدن بصورة معه فى ولاية بنسلفانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا