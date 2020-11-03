نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 دقيقة مضت التعليقات على أربع أغنيات من “خليك فولاذي” لـ تامر حسني تكسر الأرقام القياسية مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: يحقق النجم المصري تامر حسني نجاحًا كبيرًا بعد طرح أربع أغنيات من ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، وهي “إختراع”، و“ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا”، و“بألف سلامة” وتحقيقها جميعها انتشارًا كبيرًا في مصر والوطن العربي.

وتحقق أغاني تامر حسني الجديدة ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”، كما يتفاعل معها الجمهور بشكل واسع من خلال الفيديوهات التي تنتشر لمحبّيه الذين يردّدونها في مختلف البلدان العربية ودول الإغتراب.

وحقق كليب أغنية “إختراع” التي قدّمها تامر حسني على طريقة الديو بمشاركة الفنان المصري محمود العسيلي أكثر من 26 مليون مشاهدة بعد شهر على طرحه، وأغنية “ما بطلناش إحساس” حققت أكثر من 16 مليون مشاهدة خلال 10 أيام فقط، في حين تخطت أغنية “فجأة افترقنا” الـ8 ملايين مشاهدة في أسبوع واحد وأغنية “بألف سلامة” حصدت أكثر من 5 ملايين مشاهدة في 24 ساعة.

نفيد بالذكر أن أغنية “اختراع” هي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم والكليب الخاص بها من إخراج تامر حسني، أمّا أغنية “مبطلناش احساس” فهي من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية “فجأة إفترقنا” من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع وميكساچ يحيى يوسف وأغنية “بألف سلامة” من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع و ميكس يحيى يوسف، وماستر چلال حمداوي.

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ومن المقرر أن يواصل تامر حسني إصدار أغاني ألبوم “خليك فولاذي” في الأيام المقبلة وذلك وفق استراتيجية الطرح التي وضعها وفريق عمله مع شركة “روتانا” التي تتولى إنتاج الألبوم.