فوز نسمة عطا الله بلقب "ملكة جمال مصر 2020"

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"الخليج 365" من بيروت: توجت الشابة نسمة عطا الله بلقب "ملكة جمال مصر 2020"، في حفل أقيم بفندق الماسة بمدينة نصر في القاهرة، والشابة نالت فيرجينيا هاني لقب "ميس جراند إنترناشيونال"، وأختيرت ديانا حامد ملكة لجمال البيئة.

وحظيت كنزي الزيني بلقب "ملكة جمال المراهقات 2020"، وأُعلنت سارة رضا وصيفتها الأولى وساندي سالم وصيفتها الثانية وإنجي حلمي الوصيفة الثالثة.

واختارت لجنة تحكيم المسابقة برئاسة الدكتورة أمال رزق الفائزات من بين 22 متسابقة، تمت تصفيتهن إلى 12 متسابقة في الحفل الختامي.

وأحيت الحفل الفنانة دوللي شاهين التي قدمت أغنية "فيه عندك نظر" ثم "أنا زي أي بنت"، والفنان عماد كمال الذي قدم أغنيات قديمة للفنان هاني شاكر وأغنية للمطرب إيهاب توفيق.

شارك في المنافسة على لقب ملكة جمال مصر 2020 نحو 350 فتاة من سبتمبر/أيلول الماضي، تمت تصفيتهن خلال مراحل المسابقة المختلفة التي أقيمت في ظل إجراءات وقائية استثنائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، فخلت المراحل الأولى من مشاركة الجمهور واقتصرت على المتسابقات ولجنة التحكيم.

وفي تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية تقول ملكة جمال مصر 2020 بعد ساعات من فوزها باللقب: كانت مفاجأة بالنسبة لي، جميع الفتيات بذلن جهداً كبيراً وتستحق كل منهن الفوز، وفي النهاية أشعر بالسعادة لاختياري وأتمنى مساعدة بلادي من خلال اللقب.

واختيرت عطا الله التي تبلغ من العمر 24 عاما، من لجنة تحكيم برئاسة الدكتور أمال رزق، منظمة المسابقة، وعدد من الأعضاء من بينهم أحمد مغازي مصمم الأزياء، وروي فرناندس سفير النوايا الحسنة، والفنانة ريم البارودي.

وتعمل ملكة جمال مصر 2020 في مجال العلاقات العامة بإحدى الشركات الكبرى بمصر وعدد من دول العالم، بعد دراستها لإدارة الأعمال في الجامعة الألمانية، ولم تتردد كثيرًا عند الإعلان عن بدء المسابقة للعام الحالي.

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وتقول نسمة: "حلمت كثيرًا بالحصول على اللقب منذ صغري، الأمر لا يتوقف على الجمال فقط لكنها مسؤولية ضخمة لمن تصل لتلك المكانة، لابد من المساهمة في دعم القضايا الهامة واستخدام صوتي المسموع في التأثير الإيجابي داخل المجتمع.

وعلمت "عطا الله" ببدء المسابقة في يوليو الماضي، من خلال التقدم عبر الإنترنت، مع ضرورة توافر شروط عديدة أبرزها أن يتراوح عمره المتسابقات من 20 حتى 29 عاما، وألا يقل الطول عن 163 سم والوزن عن 60 كيلو، فضلًا عن تمتع المتقدمات للحصول على اللقب بالثقافة والجمال الطبيعي وإجازة اللغة الإنجليزية.

عبرت "عطا الله" التصفية الأولى من بين 1500 فتاة، ثم خضعت لتصفية أخرى ضمن 350 متقدمة للمسابقة وأختيرت في النهاية مع 23 متسابقة ثم إلى 12 فقط في الحفل الختامي.

خلال التصفيات مرت الشابة المصرية مع باقي المتنافسات بتدريبات عديدة تحت إشراف منُظمة المسابقة، للوصول إلى الشكل المثالي لملكة جمال مصر، بجانب قيامهن بعدد من الأنشطة المجتمعية.

ولدى "عطا الله" 3 قضايا تنوي التركيز عليها من خلال لقبها الجديد، على رأسها "تقبل الآخر والدمج في المجتمع"، على حد تعبيرها، منوهة إلى أن مصر بها تنوع كبير في العادات والتقاليد وخصوصية لكل منطقة تساعد على هذا الدمج.

أما القضية الثانية هي التنمية المستدامة، من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، وضرورة التعامل مع الأمر باهتمام بالغ.

ومن خلال شغفها بملف السياحة في مصر، ستسعى للترويج للأماكن الخلابة والآثار العظيمة.

وتملك ملكة جمال مصر 2020 قائمة شكر لمن وقفوا بجوارها للحصول على اللقب، في المقدمة منهم أسرتها حيث تقول لموقع "سكاي نيوز عربية": "تلقيت مساندة من العائلة، ساعدوا في تخفيف الكثير من الضغوط بدعمهم لي خلال التجربة".