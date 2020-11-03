زين عوض تتألق بمهرجان الأغنية والموسيقى في الأردن

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"الخليج 365" من بيروت: أقامت الفنانة الأردنية "زين عوض" حفلاً في مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني ٢٠٢٠، الذي نظمته وزارة الثقافة.

وراعى الحفل الذي أحيته "عوض" غناءً وتقديماً، معايير التباعد الاجتماعي، وأقيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم إذاعته عبر شاشة التلفزيون الأردني.

وأبدت "عوض" سعادتها بالمشاركة في المهرجان، مشيدة بالجهود المبذولة من القائمين عليه.

وقالت في تصريحات خاصة: "المهرجان ناجح بكل المقاييس، والجهود التي بذلت كانت كبيرة للغاية.. أوجه التحية والشكر لمدير المهرجان أيمن سماوي على حسن إدارته، وللفنان جهاد سركيس الذي شاركني الحفل".

وتابعت: "شهد المهرجان إعطاء فرص للأصوات الجميلة ابتداءً من مبادرة موهبتي من بيتي، كما شاركت العديد من الأصوات الجميلة في المهرجان".

وأضافت: "أعجبت كثيراً بالخامات الواعدة التي شاركت، وأعتقد أننا ستراهم نجوماً في المستقبل القريب، في حال توفرت لهم الرعاية والاهتمام".

وتحدثت عن مشاركتها قائلة: "شاركت في اللجنة الأولية لاختيار العشر متسابقين الأوائل المتأهلين، وقدمت في حفل الختام باقة من الأغاني التراثية لسمراء البادية سميرة توفيق، ومنها محلا الدار، يومين والثالث، وموال ما ريدو".

واختتمت: "وعلى هامش المهرجان شاركت في ندوة صباحية للحديث عن طرق تطوير الفن والإبداع لدى الجيل القادم، في المركز الثقافي الملكي".

يذكر أن اللجنة المشاركة في المهرجان ضمت كلاً من الشاعر "محمود الشلبي" والدكتور "أيمن عبدالله" والفنان "أسامة جبور" والإعلامية "رندا عازر" والفنان العربي "إلهام المدفعي".