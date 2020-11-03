أحمد أمين: (ماوراء الطبيعة) فرصة أكثر من كونها مغامرة

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‎ايلاف من الرياض: تبدأ شبكة نيتفلكس العالمية الخميس القادم بعرض المسلسل المصري المنتظر ( ما وراء الطبيعة ) . المسلسل المستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة .

‎يعرض المسلسل على مدار 6 حلقات تتمحور كل منها حول إحدى الأساطير الشهيرة فى روايات "ما وراء الطبيعة"، ستكون كل حلقة بمثابة فيلماً مستقلاً بذاته ومع ذلك فإن جميع الحلقات مترابطة داخل عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوى"، المحرك الأساسى للأحداث فى الموسم الأول.

وسيعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

المسلسل من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل"، وإخراج عمرو سلامة ومن انتاج محمد حفظي .

ايلاف التقت بصناع العمل وكان معهم هذا اللقاء.

أحمد أمين: لأول مرة لا أتمنى الضحك من الجمهور

قدمت العديد من الأدوار الكوميدية وكان متوقع استمرارك في هذا النهج على الأقل السنوات القليلة القادمة؟ اختيارك لهذا الدور وصفه البعض بالشجاع ووصف كذلك بالمغامرة كيف تراه أنت؟

ليس مغامرة ولا شجاعة هي فرصة وفرصة مهمة جدا ً وبالمناسبة يكاد هذا أول عمل أعمله ولا أنتظر ردود فعل مثل ( ضحكنا كثيرا على هذا المشهد) تحدي جديد وغريب علي .

أنا ممثل ويجب أن يكون لي القدرة على أداء كل الأدوار وبالفعل اقدامي على العمل في عمل خارج الكوميديا كان مبكرا لكن كما قلت هي فرصة ويجب علي استغلالها.

هذا العمل لدي يارب الناس لاتضحك عكس اعمالي السابقة، ولا اراها شجاعة ولكن اراها فرصة ، فأنا ممثل المفترض يكون لدي القدرة على أداء كل الأدوار، ولكن ربما أتت هذه الفرصة مبكرا ، وعموما الزمن التغير .. وأكثر مايهم الآن هو اتقان العمل وتقديمه بشكل مميز ، وأنا من أكبر الفانز لهذا السلسلة والشخصيات،

عمرو سلامة: التلفزيون والسينما ساهموا بنشر الرواية

تحديات عديدة تواجهها كمخرج وصاحب رؤية للعمل خاصة وأن العمل رعب خيالي كيفية نقلها للواقع .. خاصة وأن التجارب العربية في هذا المجال أغلبها متواضعة؟

عمرو سلامة: بدأت للقراءة لأحمد خالد توفيق في التاسعة من عمري لذا فأنا من أكثر المعجبين به ككاتب وعملت بجد كي أن نقل أحداث الرواية الخيالية ولاشك أنه في الواقع تحدي صعب ولكن تلك الصعوبات تذللت بوجود فريق عمل محترف ساعدنا أن نخرج كل الأفكار الخيالية بشكل يناسب رؤيتنا وتطلعاتنا .

يتحدث البعض عن اختيار بطل العمل أحمد أمين وأن فيه مخاطرة كون معظم أحمد أمين أعمال كوميدية؟

بكل صراحة استغرب من هذا السؤال مع أنه تكرر علي بشكل كبير ، لا أرى أي مخاطرة في اختيار أحمد أمين ، هو فنان موهوب جدا شاهدته في العديد من الأفلام القصيرة بجانب عدد من الأعمال المسرحية ، إضافة لذلك نجاحه كممثل كوميدي يضمن لي نجاحه في أي دور آخر، فالكوميديا من أصعب الأدوار تمثيلياً .

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كانت لك تجربة تلفزيونية وهي مسلسل ( طايع ) صرحت بعدها في أكثر من مناسبة أن تجربة العمل التلفزيوني صعبة جدا وعملي القادم سينما . وتفاجأنا بعودتك مرة أخرى للمسلسلات؟

تجربة المسلسل الرمضاني تجربة مرهقة جداً ومتعبة على الجانب الصحي والإنساني وبعد (طايع ) لم أتوقع أن أعود للمسلسلات على المدى القريب.

مشروع ماوراء الطبيعة ليس مسلسل بل هو عمل من ست حلقات، تجربة تنفيذية مختلفة عن تركيبة المسلسلات الأخرى الرمضانية لذلك أقدمت عليها، والسبب المهم الآخر وهو أنه منذ بداية خطواتي الأولى كمخرج كان حلمي أخرج عمل ( ماوراء الطبيعة ).

المقارنة بين العمل الأدبي ونقله للسينما أو التلفزيون دائما تكون من صالح العمل الأدبي وبأن العمل المصور ظلم العمل الأدبي متوقع جدا أن تواجه هذه المقارنات؟

الإثنين يكملوا بعض بشكل ما، لا شك بأن العمل الأدبي خيالي أكبر والعمل الفني يختزل ذلك، لكنه بطريقة أو بأخرى يساعد على نشره ، أعمال أدبية كثيرة لم نكن لنعرفها لولا نشرها سينمائيا وتلفزيونيا (قيم اوف ثرونز)( هاري بوتر) اشتهروا اكثر بعد تحولهم للسينما والتلفزيون.‎الأسهل منطقة السيطرة

محمد حفظي: لانستبعد وجود جزء ثاني

منتج والسيناريست محمد حفظي والذي يشغل مدير مهرجان القاهرة السينمائي تحدث عن صعوبة انتاج مثل هذه الأعمال

سلسلة ماوراء الطبيعة حققت نجاح كبير لكن ليس من السهولة إخراجها في عمل فني ؟

أوافقك جدا ً وبالفعل أشتريت حقوق الرواية من أكثر من عشر سنوات ولم أكن على عجل من اخراج العمل قبل التأكد من أن يظهر العمل بشكل مميز ، قد يرى البعض أن ست حلقات عدد قليل ولكن حلقة واحدة من هذا المسلسل بسعر حلقات من مسلسلات أخرى ، والأصعب من الأمور المادية هو التحديات الأخرى من الكتابة حتى التنفيذ ، فرؤية عمرو سلامة سهلت الكثير بالنسبة لدي ويجب لا أنسى إضافة المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري بإخراج ثلاث حلقات من العمل .

ويجب أن أشيد كذلك بأحمد أمين بطل العمل ففي المشاهد الأولى واختبارات الأداء الأولى اتضح تميز أحمد أمين واتقانه للشخصية وتبين لنا أن رهان عمرو سلامة رهان ناجح .

سبب اختيار المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري.. المرة الأولى نجد مخرج خليجي يخرج عملا ً مصريا ؟

شاهدت فيلم زنزانة لماجد الأنصاري وكان بالفعل عمل مميز وبناء عليه رشحته لعمر سلامة ، وبرغم الثقافة المختلفة لكن تبين لدي أن الأنصاري ملم بالثقافة المصرية وامكانياته كمخرج مميزة باهتمامه بأدق التفاصيل من خلال التصوير والإشراف وتوجيهاته كمخرج للممثلين‎

آية سماحة: أهتم بأهمية الدور أكثر من الإنتشار و( ماوراء الطبيعة) نقطة تحول

تقدم الممثلة آية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة آية قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية أهمها ( هذا المساء) ( جراند هوتيل)

قدمتِ عدد من الأدوار المميزة بشهادة النقاد مثل مسلسل ( هذا المساء) ومسلسل ( جراند هوتيل) لكن البعض يصف خطواتك بالبطء؟

قد تكون فعلا خطوات بطيئة لكن أسلوبي في العمل يعمل على الكيف قبل الكم والإنتشار .

مسلسل ماوراء الطبيعة بالنسبة لدي نقطة تحول .طريقة الإنتاج وجود مخرج مهم كـ عمرو سلامة طريقة عمل مختلف تساعد على تطويري بشكل كبير.. تقديم عمل في فترة زمنية كانت تجربة جميلة جدا ومختلفة .